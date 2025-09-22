«Это было здорово»: Трамп рассказал о разговоре с Маском на прощании с Чарли Кирком

Ранее сообщалось, что церемония прощания с консервативным политиком Чарли Кирком прошла на стадионе State Farm в Аризоне, где рядом оказались Дональд Трамп и Илон Маск. При этом, предприниматель недавно отложил планы по созданию собственной политической партии «Америка». В июле он даже подал документы для её регистрации, однако позже решил не рисковать потерей голосов у республиканцев и сосредоточился на бизнесе.