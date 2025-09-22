Ричмонд
«Это было здорово»: Трамп рассказал о разговоре с Маском на прощании с Чарли Кирком

Президент США Дональд Трамп встретился с предпринимателем Илоном Маском на церемонии прощания с убитым консервативным активистом Чарли Кирком. Своим впечатлениями глава государства поделился с журналистами пресс-пула Белого дома в ответ на соответствующий вопрос во время полёта из Аризоны в Вашингтон.

Источник: Life.ru

«Илон подошёл и поздоровался. Думаю, это было здорово, он подошёл, и мы немного поговорили», — сказал он.

Американский лидер отметил, что беседа с Маском прошла в позитивном ключе, однако от подробностей разговора он воздержался.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с консервативным политиком Чарли Кирком прошла на стадионе State Farm в Аризоне, где рядом оказались Дональд Трамп и Илон Маск. При этом, предприниматель недавно отложил планы по созданию собственной политической партии «Америка». В июле он даже подал документы для её регистрации, однако позже решил не рисковать потерей голосов у республиканцев и сосредоточился на бизнесе.

Напомним, летом между Маском и Трампом произошла громкая публичная ссора. Предприниматель назвал бюджетный законопроект главы Белого дома «отвратительной мерзостью», а потом и вовсе заявил, что республиканец не выиграл бы выборы без него.

