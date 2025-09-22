«Шли просто без страха»: Боец ВС РФ рассказал о странном поведении ВСУшников в Запорожской области

«Мы заняли опорный пункт противника. Через некоторое время они пошли в атаку по центру поля и по левому флангу. Шли прямо по полю, как будто без эмоций, без чувств, пытаясь выбить нас с этого опорного пункта», — рассказал военнослужащий.