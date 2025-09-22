Российский военный раскрыл странности в поведении бойцов ВСУ

По словам собеседника издания, российские войска заняли вражеский опорный пункт. Спустя какое-то время военнослужащие украинской армии начали атакующие действия по центру поля и по левому флангу, поделился подробностями он. Солдаты вооруженных сил Украины шли прямо по полю, как будто без эмоций, без чувств, пытаясь выбить бойцов ВС РФ из данного опорного пункта, сообщил Тимоха.