Российский военный раскрыл странности в поведении бойцов ВСУ

По словам собеседника издания, российские войска заняли вражеский опорный пункт. Спустя какое-то время военнослужащие украинской армии начали атакующие действия по центру поля и по левому флангу, поделился подробностями он. Солдаты вооруженных сил Украины шли прямо по полю, как будто без эмоций, без чувств, пытаясь выбить бойцов ВС РФ из данного опорного пункта, сообщил Тимоха.
По словам российского военного, атака ВСУ была сорвана, затем они отступили.
Ранее Тимоха рассказал, что солдаты армии России во время штурма Ольговского применяли антидроновые накидки. По его информации, им приходилось атаковать днем и в темное время суток.