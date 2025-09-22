Российский посол предупредил об опасности размещения ядерного оружия в Польше

Гончар добавил, что такие инициативы могут приблизить мировое сообщество к глобальной катастрофе.
Посол сослался на недавнее заявление президента Польши Кароля Навроцкого, который поддержал идею участия страны в ядерных миссиях НАТО. Дипломат также напомнил, что ранее Литва выражала готовность разместить ядерное оружие на своей территории.
Гончар добавил, что обеспокоенность также вызывают дискуссии в других странах НАТО. В частности, он указал на предложение Франции создать «ядерный зонтик» для Европы и активное обсуждение данной тематики в Германии. Эта тенденция, по его словам, создает серьезные угрозы глобальной безопасности.