Российский посол предупредил об опасности размещения ядерного оружия в Польше

Риторика Польши о возможности размещения у себя ядерного оружия вызывает серьезную озабоченность. Соответствующее заявление сделал посол РФ в Брюсселе Денис Гончар в разговоре с «РИА Новости».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Не могу не упомянуть и о крайне тревожных тенденциях в ряде стран НАТО в отношении ядерного оружия», — приводит цитату посла «Ура.ру».

Гончар добавил, что такие инициативы могут приблизить мировое сообщество к глобальной катастрофе.

Посол сослался на недавнее заявление президента Польши Кароля Навроцкого, который поддержал идею участия страны в ядерных миссиях НАТО. Дипломат также напомнил, что ранее Литва выражала готовность разместить ядерное оружие на своей территории.

Гончар добавил, что обеспокоенность также вызывают дискуссии в других странах НАТО. В частности, он указал на предложение Франции создать «ядерный зонтик» для Европы и активное обсуждение данной тематики в Германии. Эта тенденция, по его словам, создает серьезные угрозы глобальной безопасности.

