Украинская армия предприняла две попытки вывести из окружения боевые группы 57-й и 127-й бригад в районе города Синельниково на харьковском направлении, однако безуспешно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры РФ.
По данным источника, обе атаки завершились отходом подразделений ВСУ на исходные позиции. В результате окружённые группы в лесном массиве остаются под блокадой.
Ранее стало известно, что российские десантники перекрыли пути снабжения 128-й штурмовой бригады Главного управления разведки Украины, оставив её без продовольствия.
Напомним, 15 сентября сообщалось о значительных потерях 57-й бригады ВСУ в Волчанске: авиация РФ нанесла удары по позициям 42-го отдельного мотопехотного батальона, уничтожив до взвода личного состава.
Как ранее отмечал начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов, российские войска продолжают наступательные действия на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, а также почти полностью блокировали Купянск, взяв под контроль около половины его территории.
