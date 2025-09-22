Ким Чен Ын объявил о наличии у КНДР «секретного оружия»

Как пишет RTVI, Ким Чен Ын уточнил, что в Северной Корее успешно развивается оборонная наука, которая помогает наращивать боевые возможности вооруженных сил.
«Мы также добились значительных изменений, включая недавнюю постановку чётких целей, охватывающих как непрерывное укрепление и расширение стратегических сил», — цитирует главу КНДР Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Какое именно «секретное оружие» расширит арсенал вооруженных сил Северной Кореи, Ким Чен Ын не раскрыл, но в первой декаде сентября на военном полигоне страны прошло наземное тестирование ракетного двигателя. Тогда сообщалось, что инновационное изобретение позволит трансформировать и усилить ядерные стратегические вооруженные силы.
19 сентября северокорейский лидер был участником тестирования новых разведывательных дронов, разработанных на оборонных предприятиях страны. ЦТАК сообщало, что военные испытания подтвердили «военно-стратегическую ценность и новаторские характеристики» беспилотников. Агентство также рассказало, что на испытаниях были апробированы тактические ударные дроны «Крымсон», которые продемонстрировали высокую результативность.
На XIII сессии Верховного народного собрания Ким Чен Ын также сообщил, что готов к переговорам с Белым домом, но при условии, что Вашингтон не будет требовать от Пхеньяна отказа от ядерного оружия.