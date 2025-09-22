Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, где Запад откроет новый фронт против России

Государства Запада провоцируют вооруженный конфликт между Польшей и Российской Федерацией, пишет турецкое издание dikGAZETE.

Государства Запада провоцируют вооруженный конфликт между Польшей и Российской Федерацией, пишет турецкое издание dikGAZETE.

Запад после Киева хочет настроить Варшаву против Москвы, поделился своей точкой зрения автор публикации. По мнению обозревателя издания, поэтому и выдвигаются голословные обвинения.

В материале речь идет о том, что Российская Федерация продолжает вежливо реагировать на провокационные заявления польской стороны, поскольку не желает конфронтации с Североатлантическим альянсом, чего пытается добиться Запад, используя открытую русофобию поляков для достижения своих целей.