В материале речь идет о том, что Российская Федерация продолжает вежливо реагировать на провокационные заявления польской стороны, поскольку не желает конфронтации с Североатлантическим альянсом, чего пытается добиться Запад, используя открытую русофобию поляков для достижения своих целей.