Глава БРСМ Лукьянов стал главным идеологом Минска

Глава БРСМ Александр Лукьянов стал главным идеологом Минска. Об этом сообщили в Мингорисполкоме, передает агентство «Минск-Новости».
«На должность начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома назначен Александр Лукьянов», — говорится в сообщении.
Александр Лукьянов окончил Командно-инженерный институт Министерства по чрезвычайным ситуациям. Также он окончил Академию управления при президенте Беларуси. Около десяти лет Лукьянов работал на различных должностях в структурных подразделениях МЧС.
Лукьянов до своего назначения на должность главного идеолога Минска, был первым секретарем Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».
Также агентство «Минск-Новости» пишет, что управление жилищной политики Мингорисполкома возглавил Сергей Шакель. Он окончил БИП — институт правоведения, а позже — Академию управления при президенте Беларуси. Свою карьеру Шакель начал с ведущего специалиста отдела жилищной политики администрации Московского района. До назначения на должность он руководил отделом жилищной политики администрации Фрунзенского района.
