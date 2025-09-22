Ричмонд
Глава БРСМ Лукьянов стал главным идеологом Минска

Главным идеологом Минска стал глава БРСМ Александр Лукьянов.

Источник: Комсомольская правда

Глава БРСМ Александр Лукьянов стал главным идеологом Минска. Об этом сообщили в Мингорисполкоме, передает агентство «Минск-Новости».

«На должность начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома назначен Александр Лукьянов», — говорится в сообщении.

Александр Лукьянов окончил Командно-инженерный институт Министерства по чрезвычайным ситуациям. Также он окончил Академию управления при президенте Беларуси. Около десяти лет Лукьянов работал на различных должностях в структурных подразделениях МЧС.

Лукьянов до своего назначения на должность главного идеолога Минска, был первым секретарем Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

Также агентство «Минск-Новости» пишет, что управление жилищной политики Мингорисполкома возглавил Сергей Шакель. Он окончил БИП — институт правоведения, а позже — Академию управления при президенте Беларуси. Свою карьеру Шакель начал с ведущего специалиста отдела жилищной политики администрации Московского района. До назначения на должность он руководил отделом жилищной политики администрации Фрунзенского района.

Тем временем власти озвучили судьбу частной застройки в разных районах Минска.

Кроме того, Мингорисполком сказал, что изменится в Минске при продлении метро на Шабаны.

Кстати, власти Минска сказали, построят ли метро в Шабаны, Степянку и «Северный Берег».