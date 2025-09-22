Глава БРСМ Лукьянов стал главным идеологом Минска

Также агентство «Минск-Новости» пишет, что управление жилищной политики Мингорисполкома возглавил Сергей Шакель. Он окончил БИП — институт правоведения, а позже — Академию управления при президенте Беларуси. Свою карьеру Шакель начал с ведущего специалиста отдела жилищной политики администрации Московского района. До назначения на должность он руководил отделом жилищной политики администрации Фрунзенского района.