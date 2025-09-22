В Молдавии проходят обыски по делу о подготовке массовых беспорядков

КИШИНЕВ, 22 сен — РИА Новости. Полицейские в Молдавии проводят 250 обысков по делу о якобы подготовке массовых беспорядков и дестабилизации, операция проводится в том числе и в тюрьмах, сообщает пресс-служба полиции; в оппозиции уже заявили, что власть пытается запугать граждан перед выборами в парламент.
«Сотрудники Национальной следственной инспекции (INI) совместно с прокурорами при поддержке бригады быстрого реагирования Fulger и сотрудников Службы информации и безопасности проводят сегодня утром более 250 обысков, охватив более 100 человек в нескольких населённых пунктах страны. Действия проводятся в рамках уголовного дела, направленного на подготовку массовых беспорядков и дестабилизацию обстановки», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
Обыски проводятся и в некоторых пенитенциарных учреждениях. В полиции бездоказательно заявили, что подготовка беспорядков якобы координировалась «преступными элементами» из России. Полиция обещает представит больше подробностей после завершения спецоперации.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Глава соцпартии и экс-президент Молдавии Игорь Додон уже заявил, что режим правящей партии «Действие и солидарность» пытается запугать, устрашить людей, заставить замолчать. По его словам, президент Майя Санду и ПДС уже ищут поводы для отмены выборов, потому что знают, что получат плохой результат 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.