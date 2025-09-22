Константинов: Киевский режим понесет заслуженное наказание за атаку по Крыму

Киевский режим будет наказан за атаку на курортный поселок Форос в Крыму, заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
Политик отметил, что удар был нанесен в православный праздник по мирным жителям, включая детей, и назвал действия Киева очередным преступлением. Константинов выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
По данным Минобороны России, 21 сентября Вооруженные силы Украины атаковали гражданские объекты в Крыму. Удар пришелся на курортную зону Фороса, где нет военных объектов. Использовались беспилотники с фугасными боезарядами.
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в результате атаки погибли три человека, еще шестнадцать получили ранения. Повреждения получили санаторий «Форос» и здание местной школы.