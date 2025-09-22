Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп оценил свою встречу с Маском на прощании с Кирком

Президент США Дональд Трамп положительно оценил свою встречу с миллиардером и своим бывшим сторонником Илоном Маском (состояние по оценке Forbes — $480,2 млрд). Они увиделись на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком.

Источник: AP 2024

«Илон подошел и поздоровался. Думаю, это было здорово, он подошел, и мы немного поговорили», — заявил он журналистам пресс-пула Белого дома в ответ на соответствующий вопрос во время полета из Аризоны в Вашингтон. Видео его комментария опубликовано в X.

Лидер США не стал раскрывать подробности своего разговора с Маском.

Маск и Трамп сидели рядом в президентской ложе. Как сообщал CNN, Трамп наклонился и что-то говорил Маску. Они жестикулировали, а бизнесмен постоянно кивал. В беседе участвовал глава UFC Дана Уайт. Кирк был неким посредником между Трампом и Маском, отметил источник телеканала. Он поддерживал связь с миллиардером, отправлял ему сообщения со словами, к которым бизнесмен прислушивался.

Впоследствии Маск опубликовал в социальной сети Х их совместное фото с Трампом и подписал его «Для Чарли». Подобный пост разместил Белый дом, он сопровождается такой же подписью.

The Guardian отмечает, что кадры встречи Маска и Трампа породили предположения об их возможном примирении. В то же время, отмечает газета, неизвестно, была ли это их первая встреча со времен ссоры.

Президент США и основатель Tesla поссорились из-за критики бизнесменом законопроекта о государственных расходах и налогах. Маск осудил «большой и прекрасный билль» и заявил, что изменил свое отношение к президенту после его решения, которое может привести США к банкротству.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше