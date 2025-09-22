Трамп оценил свою встречу с Маском на прощании с Кирком

«Илон подошел и поздоровался. Думаю, это было здорово, он подошел, и мы немного поговорили», — заявил он журналистам пресс-пула Белого дома в ответ на соответствующий вопрос во время полета из Аризоны в Вашингтон. Видео его комментария опубликовано в X.
Лидер США не стал раскрывать подробности своего разговора с Маском.
Маск и Трамп сидели рядом в президентской ложе. Как сообщал CNN, Трамп наклонился и что-то говорил Маску. Они жестикулировали, а бизнесмен постоянно кивал. В беседе участвовал глава UFC Дана Уайт. Кирк был неким посредником между Трампом и Маском, отметил источник телеканала. Он поддерживал связь с миллиардером, отправлял ему сообщения со словами, к которым бизнесмен прислушивался.
Впоследствии Маск опубликовал в социальной сети Х их совместное фото с Трампом и подписал его «Для Чарли». Подобный пост разместил Белый дом, он сопровождается такой же подписью.
The Guardian отмечает, что кадры встречи Маска и Трампа породили предположения об их возможном примирении. В то же время, отмечает газета, неизвестно, была ли это их первая встреча со времен ссоры.
Президент США и основатель Tesla поссорились из-за критики бизнесменом законопроекта о государственных расходах и налогах. Маск осудил «большой и прекрасный билль» и заявил, что изменил свое отношение к президенту после его решения, которое может привести США к банкротству.