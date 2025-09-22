Трамп оценил свою встречу с Маском на прощании с Кирком

Маск и Трамп сидели рядом в президентской ложе. Как сообщал CNN, Трамп наклонился и что-то говорил Маску. Они жестикулировали, а бизнесмен постоянно кивал. В беседе участвовал глава UFC Дана Уайт. Кирк был неким посредником между Трампом и Маском, отметил источник телеканала. Он поддерживал связь с миллиардером, отправлял ему сообщения со словами, к которым бизнесмен прислушивался.