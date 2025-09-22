Ричмонд
Российским туристам в Чехии выдают «визу для посещения» вместо туристической

Россияне вновь начали чаще приезжать в Чехию, однако официально их визиты оформляют не как туристические, а с пометкой «посещение».

Россияне вновь начали чаще приезжать в Чехию, однако официально их визиты оформляют не как туристические, а с пометкой «посещение». Такой вариант позволяет Праге не терять сотни миллионов евро дохода, несмотря на действующие антироссийские ограничения ЕС.

По данным издания, в визе теперь проставляют пометку Návštěva («Посещение») вместо Turistika. При этом юридическая сила документа остаётся идентичной туристической визе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

После резкого ограничения въезда граждан РФ в 2022 году Чехия лишилась порядка €195−200 миллионов. Чтобы не допустить дальнейшего снижения доходов и формально соблюдать санкционную политику Евросоюза, власти разработали обходную схему.

Теперь россиянам необходимо предъявить загранпаспорт сроком действия 10 лет и обращаться в конкретный визовый центр, который укажут в консульстве. В документах цель поездки как туризм не указывается.

Процедура выглядит так: заявитель оплачивает около €35 сервисного сбора, а через месяц получает визу с приглашением от случайного жителя Чехии. Формально это поездка «в гости», но по сути — туристический визит.

При пересадке, например в Стамбуле, сотрудники авиакомпании проверяют действительность визы. В аэропорту Праги российские путешественники без проблем проходят пограничный контроль и въезжают в страну.

Читайте также: €5000 на счету и чистые соцсети: россиянам готовят тройной фильтр на шенген.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше