Российским туристам в Чехии выдают «визу для посещения» вместо туристической

Россияне вновь начали чаще приезжать в Чехию, однако официально их визиты оформляют не как туристические, а с пометкой «посещение». Такой вариант позволяет Праге не терять сотни миллионов евро дохода, несмотря на действующие антироссийские ограничения ЕС.