Гладков заявил о «сложной обстановке» в Белгородской области

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что оперативная обстановка в регионе продолжает быть крайне сложной из-за атак со стороны ВСУ. Он сказал, что Минобороны России, бойцы «Орлана», «Барс-Белгорода» и сотрудники пограничной службы делают все необходимое для улучшения ситуации.
21 сентября, как сказал Гладков в своем Telegram-канале, 10 жителей области получили ранения, трое погибли. Один из погибших был в Шебекинском округе, два в Ракитянском.
«Еще раз хотел высказать искренние слова соболезнования», — заявил Гладков.
