Гладков заявил о «сложной обстановке» в Белгородской области

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что оперативная обстановка в регионе продолжает быть крайне сложной из-за атак со стороны ВСУ. Он сказал, что Минобороны России, бойцы «Орлана», «Барс-Белгорода» и сотрудники пограничной службы делают все необходимое для улучшения ситуации.