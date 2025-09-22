Трамп захотел предложить арабским странам направить войска в Газу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретится с арабскими лидерами на полях ГА ООН в Нью-Йорке и предложит им направить войска в сектор Газа, пишет Axios, ссылаясь на источники.
Белый дом уже разослал приглашения на встречу лидерам Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании и Турции, поделился подробностями автор публикации.
В материале речь идет о том, что администрация Трампа хочет, чтобы приглашенные арабские и мусульманские страны поучаствовали в послевоенном плане для сектора Газа и даже направили военный контингент для стабилизации ситуации, который заменит ЦАХАЛ.
Ранее сообщалось, что Трамп недоволен израильским премьером Биньямином Нетаньяху, но предоставляет ему полную свободу действий в секторе Газа. Хозяин Белого дома заявил нескольким своим помощникам, что премьер-министр еврейского государства предпочитает использовать военную силу для принуждения радикального палестинского движения ХАМАС к капитуляции, вместо предпочитаемого президентом метода переговоров о прекращении боевых действий.