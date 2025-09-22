Ричмонд
Предложены кандидатуры председателей советов Сочи и Анапы

КРАСНОДАР, 22 сентября, ФедералПресс. Предложены кандидатуры на посты глав советов Анапы и Сочи. Источники издания говорят, что именно эти люди будут руководить местными парламентами ближайшие пять лет.

«Процедура согласования кандидатур у нас предусмотрена уставом партии. Окончательные решения по назначению председателей будут приняты на первых сессиях», — прокомментировал «ФедералПресс» секретарь Краснодарского реготделения «Единой России», первый вице-спикер Николай Гриценко.

Вячеслав Вовк был предложен на должность председателя совета Анапы, а также руководителя фракции в местной думе. Виктор Филонов аналогичное решение получил по Сочи.

Источники нашего издания отмечают, что утверждение кандидатур — формальность, так как изменений не будет. Завтра, 23 сентября, аналогичное решение будет по Краснодару.

