Предложены кандидатуры председателей советов Сочи и Анапы

«Процедура согласования кандидатур у нас предусмотрена уставом партии. Окончательные решения по назначению председателей будут приняты на первых сессиях», — прокомментировал «ФедералПресс» секретарь Краснодарского реготделения «Единой России», первый вице-спикер Николай Гриценко.
Вячеслав Вовк был предложен на должность председателя совета Анапы, а также руководителя фракции в местной думе. Виктор Филонов аналогичное решение получил по Сочи.
Источники нашего издания отмечают, что утверждение кандидатур — формальность, так как изменений не будет. Завтра, 23 сентября, аналогичное решение будет по Краснодару.