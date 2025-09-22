Участники СВО в Хабаровском крае получают выплаты на открытие бизнеса

Этой возможностью уже воспользовались восемь участников и членов их семей. Так, житель района имени Лазо Александр Ратушин, получивший ранение, вернулся домой и решил стать самозанятым. После защиты бизнес-плана по строительной деятельности он получил господдержку в размере 156 тысяч рублей. Эти средства помогли ему реализовать ряд проектов в сфере строительства.