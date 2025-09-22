Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участники СВО в Хабаровском крае получают выплаты на открытие бизнеса

В Хабаровском крае продолжают оказывать поддержку участникам СВО и их семьям, помогая им вернуться к мирной жизни.

Источник: Reuters

Одной из мер стала единовременная выплата до 192 тысяч рублей на открытие собственного дела, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Этой возможностью уже воспользовались восемь участников и членов их семей. Так, житель района имени Лазо Александр Ратушин, получивший ранение, вернулся домой и решил стать самозанятым. После защиты бизнес-плана по строительной деятельности он получил господдержку в размере 156 тысяч рублей. Эти средства помогли ему реализовать ряд проектов в сфере строительства.

Консультации по получению выплаты можно получить в кадровом центре Хабаровского края. Для этого работает горячая линия: 8 (800) 511−70−18.