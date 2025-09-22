Захарова после атаки в Крыму предложила НАТО и ЕС подойти к зеркалу

Захарова подчеркнула, что именно НАТО и ЕС являются центром дестабилизации и распространения терроризма в Европе, поддерживая украинские власти и поставляя Киеву оружие.
Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о погибших и 15 раненых при атаке ВСУ на санаторий «Форос». Кроме того, из-за падения обломков сбитого дрона произошло возгорание сухой травы в районе города Ялты. Позднее, 22 сентября, стало известно, что количество погибших возросло до трех.
Позднее, в ФМБА сообщили о госпитализации 12 человек. Уточнялось, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое в реанимации.