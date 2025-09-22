В Британии оценили решение Стармера по Палестине

Лидер оппозиционной партии обратилась с критикой в адрес Кира Стармера в соцсети X. «Катастрофа. Абсолютная катастрофа. Мы все будем сожалеть о том дне, когда было принято это решение», — цитирует заявление Баденок «Лента.ру».
Политик уточнила, что решение Кира Стармера никаким образом не улучшило ситуацию в секторе Газа. ХАМАС не отпустил заложников, захваченных в Израиле, а мирное население анклава продолжает страдать от дефицита необходимого и обстрелов.
