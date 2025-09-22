Ричмонд
В Британии оценили решение Стармера по Палестине

Признание Великобританией государственности Палестины по инициативе премьер-министра Кира Стармера представители оппозиции назвали катастрофой. Глава Консервативной партии страны Кеми Баденок считает, что о решении правительства страна будет сожалеть, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Лидер оппозиционной партии обратилась с критикой в адрес Кира Стармера в соцсети X. «Катастрофа. Абсолютная катастрофа. Мы все будем сожалеть о том дне, когда было принято это решение», — цитирует заявление Баденок «Лента.ру».

По мнению главы Консервативной партии, признание Палестины — это «поощрение террористов», входящих в состав ХАМАС, без всяких требований.

Политик уточнила, что решение Кира Стармера никаким образом не улучшило ситуацию в секторе Газа. ХАМАС не отпустил заложников, захваченных в Израиле, а мирное население анклава продолжает страдать от дефицита необходимого и обстрелов.

Кир Стармер объявил о признании суверенитета Палестины 21 сентября. Он уточнил, что это решение не является уступкой ХАМАС. Кроме Лондона, в воскресенье о признании Палестины заявили Канада и Австралия.

Заместитель главы МИД Палестины Омар Авадалла заявил, что признание государственности страны — результат многолетней дипломатической работы.

