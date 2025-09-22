Ричмонд
Мэром Нижнекамска избран Радмир Беляев

На первой организационной сессии Нижнекамского городского совета пятого созыва депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Радмира Беляева на должность мэра города.

Источник: ИА Татар-информ

«Для всех нас действительно особенный день: ровно 59 лет назад поселок Нижнекамский получил статус города, и то, что организационная сессия проходит именно в этот знаменательный день, придает событию особый символизм», — отметил Радмир Беляев.

Мэр подчеркнул, что первые пять месяцев работы в Нижнекамске стали для него временем глубокого погружения в жизнь города.

«Удалось более детально ознакомиться с его особенностями, сильными сторонами и увидеть вопросы, требующие решения. Хочу искренне поблагодарить всех коллег и жителей за поддержку, открытый диалог, вовлеченность и активность», — добавил он.

По словам Беляева, Нижнекамск — город с богатой историей, созданный первостроителями более 60 лет назад, который за короткое время стал крупным промышленным центром Татарстана и России. Сегодня город занимает лидирующие позиции по социально-экономическому развитию республики.

«Наша цель — чтобы имя Нижнекамска зазвучало на всю страну. В основе экономического благополучия города — мощный нефтегазохимический и нефтеперерабатывающий комплекс. Градообразующие предприятия вносят огромный вклад в благоустройство, образование, науку, здравоохранение, экологию, спорт, развитие детей и молодежи», — подчеркнул мэр.

Он также отметил значимость инвестиций: «Суммарный объем вложений от градообразующих предприятий и малого и среднего бизнеса в этом году составит 226 миллиардов рублей, уже вложено 76 миллиардов. Верю, что союз муниципалитета и ведущих предприятий будет развиваться и приносить пользу жителям города», — отметил он.

Радмир Беляев также рассказал о приоритетах работы на ближайшие годы.

«Важно создавать условия для самореализации нашей молодежи. У нас успешно работают центры “База”, “Ковер”, и мы активно ведем работу над проектом современного молодежного центра “Станция”. Но, какие бы мы ни строили здания, ни делали ремонты и ни открывали современные учреждения, результата не будет без кадров. Сегодня кадровый голод ощущается во многих сферах бюджета, особенно в медицине, ЖКХ, обслуживании и правоохранительных структурах. Поэтому одной из приоритетных задач для меня и депутатского корпуса является выстраивание эффективной кадровой политики», — отметил он.

«Будучи городом химиков, понимая важность подготовки специалистов для промышленных предприятий, мы работаем над программой открытия в каждой нижнекамской школе современных интерактивных кабинетов химии. В фокусе нашего внимания — мудрость и опыт старшего поколения: программа активного долголетия и проект “Университет третьего возраста” должны не только сохраниться, но и развиваться», — добавил спикер.

Безусловно, одной из самых приоритетных задач сегодня является поддержка наших героев — участников специальной военной операции и их семей.

«Каждый месяц из Нижнекамска отправляется гуманитарная помощь бойцам и жителям. Это системный труд администрации, предприятий, предпринимателей, благотворителей и волонтеров. Мы поставили задачу увековечить память всех наших героев, оборудовать современный мемориальный комплекс», — подчеркнул мэр.

Главная цель всех инициатив — повысить комфорт жизни жителей. Верю, что если мы продолжим работать вместе, в единой сплоченной команде, при поддержке промышленных предприятий и руководства республики, то в ближайшие пять лет реализуем все цели и планы по развитию города. Сделаем Нижнекамск городом для счастливых людей, комфортной жизни, где можно гармонично воспитывать детей, получать качественное образование, развиваться профессионально, отдыхать и духовно расти.

заключил Беляев

После оглашения результатов Радмир Беляев принял Присягу мэра и продолжил ведение сессии.