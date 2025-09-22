Мэром Нижнекамска избран Радмир Беляев

«Важно создавать условия для самореализации нашей молодежи. У нас успешно работают центры “База”, “Ковер”, и мы активно ведем работу над проектом современного молодежного центра “Станция”. Но, какие бы мы ни строили здания, ни делали ремонты и ни открывали современные учреждения, результата не будет без кадров. Сегодня кадровый голод ощущается во многих сферах бюджета, особенно в медицине, ЖКХ, обслуживании и правоохранительных структурах. Поэтому одной из приоритетных задач для меня и депутатского корпуса является выстраивание эффективной кадровой политики», — отметил он.