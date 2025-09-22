Эрдоган высказался об идее создания союза Турции, России и Китая

Ранее лидер МНР Девлет Бахчели предложил сформировать стратегический альянс Турции с Российской Федерацией и Китаем в качестве противовеса «коалиции зла», включающей США и Израиль. Он обвинил Израиль в геноциде в секторе Газа, длящемся более 700 дней, и подчеркнул, что израильские провокации создают прямую угрозу для безопасности Турции и региональной стабильности. В этой связи, по его мнению, необходимо тщательно рассмотреть все возможные сценарии развития событий.