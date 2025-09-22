Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрдоган высказался об идее создания союза Турции, России и Китая

АНКАРА, 22 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя заявление лидера Партии националистического движения (МНР) Девлета Бахчели о возможном союзе Турции, России и Китая для нейтрализации региональных угроз, подчеркнул, что пока не «в полной мере ознакомлен» с инициативой, но пожелал, чтобы «всё было так, как лучше».

Источник: Пресс-служба Президента России

Ранее лидер МНР Девлет Бахчели предложил сформировать стратегический альянс Турции с Российской Федерацией и Китаем в качестве противовеса «коалиции зла», включающей США и Израиль. Он обвинил Израиль в геноциде в секторе Газа, длящемся более 700 дней, и подчеркнул, что израильские провокации создают прямую угрозу для безопасности Турции и региональной стабильности. В этой связи, по его мнению, необходимо тщательно рассмотреть все возможные сценарии развития событий.

«Честно говоря, я не полностью проследил за этим вопросом, но пусть будет так, как лучше», — отметил Эрдоган в комментарии для журналистов в Нью-Йорке, видеокадры которого приводит Halk TV.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше