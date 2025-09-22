Ильсур Метшин переизбран мэром Казани по обновленной процедуре

Список из трех претендентов на сессии Казгордумы огласил руководитель Аппарата Раиса Татарстана Асгат Сафаров. В него вошли действующий мэр Казани Ильсур Метшин от партии «Единая Россия», Александр Комисаров от КПРФ и Роза Гайнутдинова из партии «Новые люди».
41 депутат проголосовал за Ильсура Метшина, 4 голоса — за Александра Комисарова, 1 голос — за Розу Гайнутдинову.
