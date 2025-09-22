Ректор ТОГУ высоко оценил год работы Дмитрия Демешина на посту губернатора

Год назад Дмитрий Демешин занял пост губернатора Хабаровского края. Жители региона отметили произошедшие за это время значительные изменения в различных сферах. Ректор Тихоокеанского государственного университета Юрий Марфин рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» о наиболее значимых, на его взгляд, проектах, которые реализуются по инициативе и при поддержке главы региона, а также об ожиданиях от работы губернатора в будущем.