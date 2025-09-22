Ректор ТОГУ высоко оценил год работы Дмитрия Демешина на посту губернатора

Год назад Дмитрий Демешин занял пост губернатора Хабаровского края. Жители региона отметили произошедшие за это время значительные изменения в различных сферах. Ректор Тихоокеанского государственного университета Юрий Марфин рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» о наиболее значимых, на его взгляд, проектах, которые реализуются по инициативе и при поддержке главы региона, а также об ожиданиях от работы губернатора в будущем.
Юрий Марфин отметил, что за время пребывания Дмитрия Демешина на посту губернатора Хабаровского края в регионе начали реализовывать крупные проекты, которые положительно влияют на социально-экономическое развитие региона. Один из них — «Хартия технологического суверенитета и импортозамещения».
— ТОГУ стал одним из первых университетов, которые подключились к Хартии. Мне импонирует идеология этого проекта: поддержка отечественного производителя в области наукоемкой продукции. Я вижу, как предприятия получают поддержку. Появляются новые инвестиции, разрабатываются проекты, уже есть результаты, и это вдохновляет работать дальше, — отметил Юрий Марфин.
По мнению Юрия Сергеевича, губернатор Хабаровского края полностью оправдал оказанное жителями региона доверие. При этом подчеркнул, что результаты работы губернатора могут быть заметны, в том числе, и в долгосрочной перспективе, и жители края внимательно следят за принимаемыми правительством Хабаровского края решениями и результатами реализации проектов.
Ректор ТОГУ рассказал и об ожиданиях, которые представители сферы образования и науки возлагают на губернатора края.
— Сегодня ситуация на рынке труда такова, что кадры стали ключевым дефицитом, а их подготовка — вызовом для всего Дальнего Востока. Важно уделять внимание поддержке и профессиональной ориентации школьников, их маршрутизации в систему среднего профессионального образования и последующего повышения квалификации через систему высшего образования. Бесшовная модель подготовки кадров для предприятий Хабаровского края предполагает постоянную работу с молодежью, начиная со школьной скамьи: экскурсии на предприятия, создание профильных классов, профессиональная ориентация, получение рабочих профессий в СПО и образования в университетах, — уверен Юрий Марфин.
Ректор ТОГУ также отметил, что в крае с нетерпением ждут начала строительства Межвузовского кампуса, и что работа по его созданию не останавливалась.