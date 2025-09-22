«Уважаемый товарищ Ли Си, мне нет необходимости говорить о нашей политике в отношении КНР. Я уже очень много об этом сказал. Наша позиция остается неизменной. Вы можете на нас всегда рассчитывать в нужный момент для Китая. Вы должны знать, что здесь, в центре Европы, у вас самые надежные и добрые друзья», — подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко: Китай может всегда рассчитывать на Беларусь в нужный момент
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай может всегда рассчитывать на Беларусь в нужный момент. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 сентября на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарем Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си, передает корреспондент БЕЛТА.