Первым вице-мэром Казани переизбран Денис Калинкин

Сегодня на первой сессии Казанской городской Думы пятого созыва в Ратуше были избраны заместители Главы муниципального образования Казани.
Кандидатов предложил мэр Казани Ильсур Метшин.
По итогам открытого голосования депутатов первым заместителем главы муниципального образования Казани стал Денис Калинкин, заместителями главы муниципального образования города — Евгения Лодвигова и Гузель Сагитова, ранее занимавшая должность заместитель руководителя Исполкома Казани. Также на заседании был переизбран секретарь Казанской городской думы, им стала Альбина Рафикова.