Первым вице-мэром Казани переизбран Денис Калинкин

По итогам открытого голосования депутатов первым заместителем главы муниципального образования Казани стал Денис Калинкин, заместителями главы муниципального образования города — Евгения Лодвигова и Гузель Сагитова, ранее занимавшая должность заместитель руководителя Исполкома Казани. Также на заседании был переизбран секретарь Казанской городской думы, им стала Альбина Рафикова.