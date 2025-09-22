Мининформ прорабатывает вопрос создания детского телеканала

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Министерство информации Беларуси начало прорабатывать вопрос создания детского телеканала, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Как отметили в министерстве, сейчас зарегистрированы и вещают 18 телеканалов, которые рассчитаны на детскую аудиторию. Из них — ни одного белорусского, при этом большая часть каналов — частные.
«В этой связи, “ЗА” появление такого канала — понимание простого факта, что воспитывать своих детей, на своих ценностях и морали мы обязаны сами, а телевидение — это один из инструментов такого воспитания», — цитирует канал министра информации Марата Маркова.
Глава Мининформа задается вопросом, достаточно ли в Беларуси собственного детского контента с учетом архивов «Беларусьфильма».
«Кто будет производить этот контент на постоянной основе, чтобы заполнить 16−18 часов эфира? Должен ли телеканал быть государственным, или есть энтузиасты, готовые взять часть забот по воспитанию наших детей в рамках государственно-частного партнерства, и главное — какой процент детей его будет смотреть — это только очень малая часть вопросов, требующих детальной проработки», — отметил министр.
Кроме того, он констатировал, что такой канал не будет привлекать рекламу. Это означает, что новое СМИ, если его создадут, будет работать как «исключительно социальный и весьма затратный проект».