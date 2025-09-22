Андрей Бочаров поручил подготовить регион к досрочному началу отопительного сезона

Одновременно Андрей Бочаров поставил перед коммунальщиками жёсткие сроки. К 15 октября специалисты должны доложить о 100% готовности региона к зиме. Также перед ними были поставлены задачи по пробной подтопке социальных учреждений и подготовке инфраструктуры к возможности досрочного подачи тепла всем категориям потребителей в случае неблагоприятных погодных условий.