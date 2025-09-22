Ричмонд
В Хабаровске бойцы ВВО подавили дроны условного противника с помощью РЭБ

Военные применили радиопомехи, из-за чего каналы связи беспилотников были нарушены, а передача данных прервалась.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В Хабаровске прошла тренировка специалистов радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа по отражению действий разведывательных беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе окружного штаба.

По сценарию учений дроны условного противника вели разведку и выбирали цели для удара. Расчёты РЭБ сумели засечь сигналы управления, определить координаты аппаратов и начать их активное подавление.

Военные применили радиопомехи, из-за чего каналы связи беспилотников были нарушены, а передача данных прервалась. На финальном этапе расчёты использовали антидроновые ружья, с помощью которых аппараты удалось принудительно посадить.

Для тренировки применялись стационарные комплексы радиоэлектронной борьбы. Подобные занятия позволяют отрабатывать навыки противодействия современным средствам разведки и повышают уровень боевой готовности подразделений.