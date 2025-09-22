В аэропорту Кишинева ограничили доступ в здание в период выборов

«В соответствии с решением Группы по управлению рисками сообщаем, что в период с 25 сентября 2025 года с 00:00 (совпадает с мск) до 30 сентября 2025 года, 23:59, будут введены меры по ограничению доступа в терминал Международного аэропорта “Евгений Дога” — Кишинёв. Доступ в терминал разрешён только пассажирам, имеющим билет и документы для поездки, а также уполномоченному персоналу и экипажам воздушных судов», — сообщает погранполиция в своем Telegram-канале.