Париж предложил заменить ЦАХАЛ на миротворцев в секторе Газа

В состав миссии могут войти миротворцы из Египта, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. Они заменят ЦАХАЛ, который должен будет покинуть территорию Палестины. Основными задачами военных подразделений будет контроль за прекращением огня, защита мирных граждан, разоружение ХАМАС, а также обеспечение доставки и распределение гуманитарных грузов. Миротворцы должны будут свои действия согласовывать с Палестинской администрацией и представителями ООН.