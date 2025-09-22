Париж предложил заменить ЦАХАЛ на миротворцев в секторе Газа

О проекте Франции рассказала газета The Times of Israel, пишет «Интерфакс». Издание уточнило, что план Парижа — шаг к исполнению международной декларации, подписанной в Нью-Йорке в июле 2025 года. Документ предполагает создание двух государств, разоружение ХАМАС и создание палестинской администрации.
Инициаторами подписания декларации стали Франция и Саудовская Аравия. Предложение было поддержано другими арабскими странами, а также закреплено резолюцией Генассамблеи ООН.
Проект подразумевает организацию международной миссии под эгидой Организации Объединенных Наций на территории Палестины, но только после того, как враждующие стороны договорятся о прекращении огня. Миротворцы будут находиться на территории анклава временно. Полноправными участниками миссии станут Палестинская администрация и агентства ООН.
В состав миссии могут войти миротворцы из Египта, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. Они заменят ЦАХАЛ, который должен будет покинуть территорию Палестины. Основными задачами военных подразделений будет контроль за прекращением огня, защита мирных граждан, разоружение ХАМАС, а также обеспечение доставки и распределение гуманитарных грузов. Миротворцы должны будут свои действия согласовывать с Палестинской администрацией и представителями ООН.
Обсуждение проекта Франции по организации международной миссии может стать темой конференции по Палестине на полях Генассамблеи ООН 22 сентября.
О признании палестинского суверенитета 21 сентября объявили Великобритания, Канада, Австралия и Португалия.