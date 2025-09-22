Ричмонд
Лукашенко назвал закрытие Польшей границы с Беларусью недружественным политическим шагом против Китая

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал закрытие Польшей границы с Беларусью недружественным политическим шагом против Китая. Об этом он заявил 22 сентября на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарем Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Член посткома Политбюро ЦК КПК отметил высокий уровень сотрудничества и дружбы Беларуси и Китая.

«Очень много в СМИ в последнее время, особенно в связи с вашим визитом в Беларусь, разного рода инсинуаций по поводу в том числе наших отношений с Польшей и закрытия границы между Беларусью и Польшей. Я понимаю, что это, скорее всего, недружественный шаг поляков — политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики. Но нисколько не экономический. Поскольку такая империя, как Китай, запросто справится с этой проблемой. Но тема звучит», — сказал глава государства.

«Поэтому я хотел бы с вами один на один, если вы не против, после нашей встречи рассказать вам кое-что и поделиться нашими данными на эту тему. Дело здесь не в Беларуси. Ну, а Польша играет роль какого-то коня-скакуна в пользу других государств», — добавил Александр Лукашенко.

