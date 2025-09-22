Ричмонд
Знак «Почетный донор» утвержден в Ленобласти

В регионе на сегодняшний день свыше 3 тыс. доноров.

Источник: пресс-служба администрации Ленобласти

Губернатор Александр Дрозденко утвердил нагрудный знак «Почетный донор Ленобласти», который станет символом признания для тех, кто поддерживает развитие донорства крови. Об этом сообщили в администрации региона 22 сентября.

В области на сегодняшний день свыше 3 тыс. доноров. Чтобы получить новый статус, необходимо сдать кровь от 20 до 40 раз либо от 10 до 25 раз и дополнительно плазму. Кроме того, можно сдать кровь менее 10 раз и плазму так, чтобы общее количество донаций составило от 30 до 60 или сдать плазму крови от 30 до 60 раз. Как стать донором, читайте на сайте Центра крови.