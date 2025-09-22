Экс-премьер Молдавии обвинил власти в запугивании граждан

«Я думаю, что истинная причина (обысков — ред.) более серьезная. Когда станет ясно, как достигнута победа, а это станет ясно очень быстро, и оппозиция призовёт граждан к массовым протестам, многие, прошедшие процедуру обысков, их друзья и родственники, просто испугаются. И их можно понять. Ну, а далее КС быстро утвердит результаты выборов и жёлтая мгла (цвет партии “Действие и солидарность” — ред.) ещё сильнее окутает нашу прекрасную землю», — написал Муравский на своей странице в соцсети в Facebook*.