Экс-премьер Молдавии обвинил власти в запугивании граждан

КИШИНЕВ, 22 сен — РИА Новости. Массовые обыски в Молдавии в преддверии выборов проводятся для того, чтобы запугать граждан, которые могли бы выйти на протесты из-за фильсификации властями результатов голосования, заявил бывший вице-премьер Александр Муравский.
Ранее в понедельник пресс-служба полиции сообщила, что проводит 250 обысков в разных районах по делу о подготовке к массовым беспорядкам и дестабилизации. Экс-президент, глава Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы» Игорь Додон сообщил, что обыски затронули его коллег в северных районах республики.
«Я думаю, что истинная причина (обысков — ред.) более серьезная. Когда станет ясно, как достигнута победа, а это станет ясно очень быстро, и оппозиция призовёт граждан к массовым протестам, многие, прошедшие процедуру обысков, их друзья и родственники, просто испугаются. И их можно понять. Ну, а далее КС быстро утвердит результаты выборов и жёлтая мгла (цвет партии “Действие и солидарность” — ред.) ещё сильнее окутает нашу прекрасную землю», — написал Муравский на своей странице в соцсети в Facebook*.
По его словам, партия «Действие и солидарность» прекрасно осознает действительность — все опросы и настроения в обществе говорят о стремительном падении их рейтинга, при котором не может быть и речи о победе.
«А победа эта нужна им как воздух, без которого смерть. Поэтому ПДС для обеспечения своей победы пойдёт на все возможные ухищрения: подтасовку бюллетеней, вбросы, карусель, сбой компьютеров или отключение света в отдельных участках во время подсчёта голосов для подмены бюллетеней и другие методы фальсификаций, особенно на участках за рубежом, где не будет нужного обеспечения наблюдателями от оппозиции», — добавил Муравский.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
* запрещена в РФ как экстремистская.