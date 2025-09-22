Додон заявил об обысках в представительствах соцпартии в Молдавии

КИШИНЕВ, 22 сен — РИА Новости. Полиция по указанию властей Молдавии проводит на севере страны обыски в территориальных представительствах соцпартии, пытаясь запугать граждан, заявил экс-президент, председатель партии Игорь Додон.
Ранее в понедельник пресс-служба полиции сообщила, что проводит 250 обысков в разных районах по делу о подготовке к массовым беспорядкам и дестабилизации.
«В эти минуты проходят обыски у наших коллег на севере: у руководителей территориальных организаций в Дрокии и Рышканах. Преступный режим партии “Действие и солидарность” пытается нас запугать, устрашить людей, заставить нас замолчать. Майя Санду и ПДС уже ищут поводы для отмены выборов, потому что знают, что получат плохой результат 28 сентября», — написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, это свидетельствует об агонии властей, который понимают, что «их политический конец близок». «Мы не сдадимся. Уважаемые граждане, нам осталось выстоять всего неделю. Голос народа сильнее диктатуры», — подчеркнул Додон.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.