«У Москвы есть то, чего нет у Киева. Китай стал для России лучшим союзником, чем США для Украины», — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, западные страны недооценили этот союз, которому поспособствовали санкции и пошлины, наложенные Вашингтоном на обе страны.
«Между тем, США под руководством Трампа гораздо более отстранены от Украины, чем при Байдене», — подчеркнули в материале.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.