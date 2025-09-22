Ричмонд
СМИ рассказали, какую ошибку Запад совершил по отношению к России

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россия и Китай из-за действий Запада стали ближе, чем США с Украиной, пишет UnHerd.

Источник: AP 2024

«У Москвы есть то, чего нет у Киева. Китай стал для России лучшим союзником, чем США для Украины», — говорится в публикации.

По мнению обозревателя, западные страны недооценили этот союз, которому поспособствовали санкции и пошлины, наложенные Вашингтоном на обе страны.

«Между тем, США под руководством Трампа гораздо более отстранены от Украины, чем при Байдене», — подчеркнули в материале.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.