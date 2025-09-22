Ричмонд
Лукашенко назвал закрытие Польшей границы недружественным шагом к КНР

Лукашенко сказал, что закрытие Польшей границы с Беларусью является недружественным шагом против Китая.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарем Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си, которая проходит 22 сентября во Дворце Независимости в Минске, сказал, что закрытие Польшей границы с Беларусью (подробнее мы писали здесь) недружественный шагом к Китайской Народной Республике. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».

— Очень много в СМИ в последнее время, особенно в связи с вашим визитом в Беларусь, разного рода инсинуаций по поводу в том числе наших отношений с Польшей и закрытия границы между Беларусью и Польшей. Я понимаю, что это, скорее всего, недружественный шаг поляков — политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики, — заявил президент Беларуси.

По словам Александра Лукашенко, указанный шаг со стороны поляков нисколько не экономический. Глава государства акцентировал внимание на том, что такая империя, как Китай, запросто с указанной проблемой справится. Вместе с тем он отметил, что указанная тема звучит.

Президент Беларуси, обращаясь к члену Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарю Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си уточнил, что хотел бы с ним один на один после встречи «рассказать кое-что и поделиться нашими данными на эту тему».

— Дело здесь не в Беларуси. Ну, а Польша играет роль какого-то коня-скакуна в пользу других государств, — подчеркнул глава государства.

Ранее МВД Польши сказало, когда будет открыта граница с Беларусью.

Тем временем власти Латвии хотят запретить автобусные рейсы в Беларусь.

Кроме того, МИД сказал, что два белоруса получили ранения при атаке ВСУ на Крым.

