Новосибирская область получила нового министра энергетики и ЖКХ

В период с 1994 по 2002 год занимал различные должности в энергетической отрасли, начиная от электромонтера и диспетчера до начальника финансово-экономического отдела. С 2019 по 2022 год работал главным инженером во ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» в Советском районе Новосибирска. В июне 2022 года был назначен заместителем руководителя в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.