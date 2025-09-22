Новосибирская область получила нового министра энергетики и ЖКХ

В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Травников анонсировал грядущее назначение на руководящую должность.
«В связи с уходом Дениса Архипова с поста министра на прошлой неделе, я принял решение, что после завершения необходимых формальностей, министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области возглавит Евгений Геннадьевич Назаров», — заявил губернатор.
Евгений Назаров родился 17 декабря 1972 года в поселке Верх-Березовка, расположенном в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области. В 1993 году завершил обучение в средней школе № 2 в Октябрьском районе города Новосибирска. Получил высшее образование в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете по специальности инженера в области электроснабжения.
В период с 1994 по 2002 год занимал различные должности в энергетической отрасли, начиная от электромонтера и диспетчера до начальника финансово-экономического отдела. С 2019 по 2022 год работал главным инженером во ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» в Советском районе Новосибирска. В июне 2022 года был назначен заместителем руководителя в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.
С 21 марта 2024 года исполняет обязанности министра в данном ведомстве.