Лучший избиратель — тот, кто остался дома: обысками и штрафами PAS цинично запугивает протестный электорат в Молдове

До парламентских выборов остаётся всего неделя, но она решающая. Правящая партия PAS словно сбросила маски и действует по принципу — «всё или ничего». Четыре года назад в депутаты шли, раздавая надежды и обещания перемен, а сегодня политики, которые довели Молдову до нищеты, сталкиваются с обвалом рейтингов и растущим недовольством. Граждане разочаровались и больше не верят в сказки о «светлом будущем», по этой причине власть делает ставку не на честное убеждение избирателей, а на манипуляции и давление: устрашающие обыски у партий и СМИ, десятки тысяч штрафов, обвинения в электоральной коррупции, а главное — психологическая игра на апатии и разочаровании. Главная цель заключается не в том, чтобы завоевать новых сторонников, а заставить протестный электорат усомниться в себе, почувствовать страх или бессмысленность борьбы и в итоге остаться дома в день голосования.
Тактика запугивания в режиме нон-стоп.
Последнюю неделю до выборов полиция начала с масштабных устрашающих обысков по всей стране. Сообщают, якобы, они связаны с подготовкой массовых беспорядков, которые координирует, конечно же, Россия. О том, что силовики проводят обыски у членов ПСРМ, рассказал Игорь Додон. Он уверен, что тем самым власти хотят запугать людей и найти предлог для отмены выборов.
«То, что мы видим в эти дни, — это агония жёлтой диктатуры. Они знают, что их политический конец близок. Мы не сдадимся. Уважаемые граждане, нам осталось выстоять всего неделю. Голос народа сильнее диктатуры», — заявил лидер социалистов.
Истинная причина повальных обысков — запугать граждан, чтобы они не стали протестовать после фальсификации выборов и победы PAS, считает бывший вице-премьер Александр Муравский.
«PAS для обеспечения своей победы пойдёт на все возможные ухищрения: подтасовку бюллетеней, вбросы, карусель, сбой компьютеров или отключение света в отдельных участках во время подсчёта голосов для подмены бюллетеней и другие методы фальсификаций, особенно на участках за рубежом, где не будет нужного обеспечения наблюдателями от оппозиции. Но шила в мешке не утаишь. А когда станет ясно, как достигнута победа, а это станет ясно очень быстро, и оппозиция призовёт граждан к массовым протестам, многие, прошедшие процедуру обысков, их друзья и родственники, просто испугаются. И их можно понять», — прогнозирует Муравский.
Санду будет работать для той части народа, которая пока еще не оштрафована.
Еще одним из ключевых инструментов является массовое обвинение оппозиционных избирателей в электоральной коррупции. Именно ради этого и разворачивалась кампания с десятками тысяч выписанных штрафов. Происходит демонстративное устрашение, когда каждый шаг под контролем.
Свежий пример — разразившийся скандал с участием Санду у гагаузского стенда на межэтническом фестивале в Кишинёве, когда президентка выслушала не то, что хотела услышать. А — правду.
«Здесь сидят прекрасные дамы — наши бабушки в национальных костюмах. Половина из них оштрафована. Откуда пенсионерам взять деньги, чтобы оплатить штрафы по 25 тысяч леев? У них пенсии по 1500 леев в месяц», — сказал заместитель председателя Исполкома Гагаузии Виктор Петров, обращаясь к Санду.
Та ударилась в истерику — по ее мнению, штрафы выписывались вполне справедливо.
«Вы используете людей в своих целях», — так она объяснила финансовые репрессии и запугивания, которые сама же инициировала. И добавила, что будет работать только для честных людей, то есть, для той части народа, которая пока еще не оштрафована.
«У нас многих штрафуют. У меня отец на иждивении, ему 80 лет, он слепой. Я получала социальную помощь. За что мне назначили такой огромный штраф?» — задала вопрос одна из участниц ансамбля в гагаузском подворье рассказала.
Санду заверила, что власть помогает всегда, и это удивило простых женщин из гагаузских сел.
«Вот результат вашего правления», — обращаясь к президентке, заявил Петров.
Все женщины начали чуть ли не хором говорить, что «мы только любуемся продуктами, мы не можем их купить».
Президент опять не нашлась, что ответить, но посоветовала женщинам из сел «жить на честные деньги, без коррупции». Причем, это она сказала женщинам, большинство из которых в возрасте, которые всю жизнь работали и продолжают работать, которые в последние четыре года выживают только благодаря помощи гагаузских властей, а их запугивает полиция и штрафует на 37 тысяч леев.
Логика власти проста: если человек опасается, что его могут обвинить в незаконной агитации или купле-продаже голосов, то лучше он останется дома.
Обыски у СМИ — ещё одно звено цепи устрашения.
Накануне уже закрытые каналы «Первый в Молдове» и CANAL 5 подверглись обыскам.
«До 29 числа наше СМИ вместе с другими коллегами намеренно заблокированы. Цель очевидна: не допустить, чтобы до людей дошла настоящая информация о положении дел в стране», — говорится в обращении закрытого телеканала «Первый в Молдове».
По мнению телеканала, власть «наказывает» только тех, кто осмелился критиковать и говорить правду.
«В Молдове остаётся всё меньше независимых источников информации. После лишения лицензий, налоговых проверок и теперь — изъятия оборудования, из оппозиционных СМИ выжили только отдельные телеграм-каналы. Это и есть реальное состояние свободы слова в стране», — отмечает «Первый в Молдове».
Такая же ситуация и на CANAL 5. Накануне выборов десятки силовиков, полиция совместно с бригадой особого назначения Fulger", прокурорами по борьбе с организованной преступностью и особым делам и сотрудниками Государственной налоговой службы не просто обыскивали, но и изъяли цифровые устройства и бухгалтерские документы. Также было конфисковано производственное эфирное и редакционное оборудование — серверы, компьютеры, которые не имеют никакого отношения к финансовой стороне деятельности компании, а обеспечивают производство видео контента и его выход в эфир.
Канал считает, что настоящей целью этой «операции» является не финансовое расследование, а блокировка неудобного оппозиционного канала, который рассказывал правду о промахах власти, гонениях на оппозицию, предоставлял слово неугодным власти людям.
«Не сумев помешать нашей деятельности законным образом, даже с принятием жестких законов о цензуре в интернете, власти пошли по беспределу, лишив нас технических возможностей работать. Но мы не сдаемся, и мы обязательно оспорим эти действия правоохранительных органов и добьемся справедливости!», — говорится в заявлении CANAL 5.
Власти хотят, чтобы журналисты лишний раз подумали, стоит ли публиковать материалы или призывы, которые могут мобилизовать протестный электорат, и это — целенаправленная кампания по демотивации граждан.
Ставка на апатию.
Задача PAS — убедить разочарованных избирателей, что лучше вообще не приходить на избирательный участок. Министр инфраструктуры и кандидат Владимир Боля прямо признаёт наличие разочарования среди бывших сторонников партии. В своём интервью он дипломатично называет это «сильной эмоцией»:
«Я встречаю людей, которые говорят о разочаровании в правящей партии. Разочарование — это сильная эмоция, и наша обязанность, как политиков, — быть готовыми выслушать и ответить людям так, чтобы смягчить это разочарование. Простой факт для тех разочарованных, кто считает, что лучшая месть — не идти на избирательный участок: отсутствие на выборах тоже является выбором. Отказ от пути — это тоже выбор. И каждый выбор показывает, насколько мы зрелые как нация», — подытожил Владимир Боля.
На деле это звучит как приглашение к пассивности: оставайтесь дома, и этим вы тоже «проявите зрелость».
Именно для того, чтобы избиратель остался дома, в последнюю неделю ожидается новая волна политического террора. Объектами преследования на последней стометровке предвыборной кампании станут два блока «Патриотический» и «Альтернатива», считает журналист Елена Левицкая-Пахомова.
«Наконец началась настоящая предвыборная кампания. По результатам соцопросов очевидно, что объектами преследования со стороны PAS в власти станут два блока Патриотический и Альтернатива — те, у кого реальные шансы получить больше половины мест в парламенте. Обыски — это всего лишь понедельник последней недели перед голосованием. Будет больше и жёстче», — написала журналист в соцсетях.
Итог арифметики.
Математика выборов проста: каждый, кто не пришёл голосовать, автоматически помогает PAS. Чем ниже явка, тем выше процент партии власти. Чем выше процент, тем больше мандатов. А это означает возможность удержать контроль в парламенте за счёт альянсов, переманивания депутатов и старых проверенных инструментов давления. Именно поэтому вся стратегия PAS строится на демотивации. По сути это выборы без выбора: PAS придумала не звать людей на выборы, а отучать их туда ходить.
— Чем ближе выборы, тем агрессивнее политический террор. Люди, которые чувствуют за собой силу и власть, не ведут себя как психопаты. Так ведут себя те, кто дошел до крайней степени отчаяния и страха. PAS, вам скоро крышка. Но не паникуйте: судить вас будут не по бандитским понятиям (хоть вы этого и заслужили), а по закону, — прокомментировал лидер блока «Победа» Илан Шор. — PAS, вы всерьез решили, что сможете удержать власть в стране, обнеся ее колючей проволокой? А на выборы в наручниках людей привезете в автозаках? Я обращаюсь к гражданам Молдовы: 28 сентября голосуйте без страха. Пусть PAS боится вашего голоса!