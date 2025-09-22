Лучший избиратель — тот, кто остался дома: обысками и штрафами PAS цинично запугивает протестный электорат в Молдове

До парламентских выборов остаётся всего неделя, но она решающая. Правящая партия PAS словно сбросила маски и действует по принципу — «всё или ничего». Четыре года назад в депутаты шли, раздавая надежды и обещания перемен, а сегодня политики, которые довели Молдову до нищеты, сталкиваются с обвалом рейтингов и растущим недовольством. Граждане разочаровались и больше не верят в сказки о «светлом будущем», по этой причине власть делает ставку не на честное убеждение избирателей, а на манипуляции и давление: устрашающие обыски у партий и СМИ, десятки тысяч штрафов, обвинения в электоральной коррупции, а главное — психологическая игра на апатии и разочаровании. Главная цель заключается не в том, чтобы завоевать новых сторонников, а заставить протестный электорат усомниться в себе, почувствовать страх или бессмысленность борьбы и в итоге остаться дома в день голосования.