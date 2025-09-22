Зампред правительства Воронежской области Виктор Логвинов ушел в отставку

«Виктор Логвинов покидает должность по собственной инициативе с 22 сентября. Ранее он был избран депутатом Воронежской областной Думы восьмого созыва», — говорится в сообщении.
Предположительно, Логвинов в новом созыве Воронежской областной думы может возглавить партию «Единая Россия».
Логвинов, напомним, занимал свой пост в правительстве с 2015 года.
СПРАВКА
Виктор Логвинов родился в Воронежской области в 1967 году. Окончил местный агроуниверситет по специальности агроном в 1994 году, затем — в 1998 году — получил диплом филиала Российской академии госслужбы при президенте.
До работы в правительстве в течение семи лет — с 2008 по 2015 годы — возглавлял администрацию Рамонского района.