Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зампред правительства Воронежской области Виктор Логвинов ушел в отставку

Заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов покинул свой пост. Соответствующий указ губернатор Александр Гусев уже подписал. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Reuters

«Виктор Логвинов покидает должность по собственной инициативе с 22 сентября. Ранее он был избран депутатом Воронежской областной Думы восьмого созыва», — говорится в сообщении.

Предположительно, Логвинов в новом созыве Воронежской областной думы может возглавить партию «Единая Россия».

Логвинов, напомним, занимал свой пост в правительстве с 2015 года.

СПРАВКА

Виктор Логвинов родился в Воронежской области в 1967 году. Окончил местный агроуниверситет по специальности агроном в 1994 году, затем — в 1998 году — получил диплом филиала Российской академии госслужбы при президенте.

До работы в правительстве в течение семи лет — с 2008 по 2015 годы — возглавлял администрацию Рамонского района.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше