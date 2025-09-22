Ричмонд
Мишустин: Беларусь, Китай и Россия развивают проекты в радиоэлектронике

Сотрудничество трех стран в технологической сфере будет углубляться, отметил российский премеьер.

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Беларусь, Китай и Россия развивают ряд взаимовыгодных проектов в радиоэлектронике, об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании форума «Микроэлектроника 2025».

«Сегодня хочу отдельно поприветствовать коллег из Китайской Народной Республики и Беларуси. Мы вместе с ними реализуем ряд взаимовыгодных проектов как в области создания радиоэлектронной продукции, так и в рамках других приоритетных направлений. И, безусловно, продолжим углублять такое сотрудничество», — сказал Мишустин.

Российский премьер добавил, что форум «Микроэлектроника 2025» стал основной диалоговой площадкой для разработчиков, производителей и заказчиков продуктов и инновационных решений. По его словам, микроэлектронная промышленность является стратегической сферой для России и имеет большое значение для укрепления технологического суверенитета страны.

«Она влияет буквально на все аспекты жизни людей», — подчеркнул глава российского правительства.

Форум «Микроэлектроника-2025» проходит с 21 по 27 сентября на площадке Научно-технологического университета «Сириус». Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года.