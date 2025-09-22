Ричмонд
СМИ: признав Палестину государством, Великобритания, Канада и Австралия подрывают отношения с США

Великобритания, Канада и Австралия, три главных союзника США, в воскресенье официально признали Государство Палестина. Этот шаг, который резко контрастирует с позицией Вашингтона, усугубит изоляцию Израиля и рассорит их с его ключевым партнером — США, утверждают западные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Позднее в воскресенье к ним присоединилась Португалия, а Франция собирается официально признать Государство Палестина* в понедельник на Генассамблее ООН. Это решение является важным сдвигом в устоявшихся дипломатических позициях союзников по НАТО, отмечает американская газета The Washington Post.

Хотя признание Государства Палестина произошло накануне Рош Ха-шана (еврейского Нового года), когда Израиль готовился к праздничным мероприятиям, его гнев последовал незамедлительно, пишет издание.

Палестинское государство создано не будет. Этого не произойдет.

Биньямин Нетаньяху
премьер-министр Израиля

Он обвинил «тех лидеров, которые признают Палестинское государство», в том, что они «щедро вознаграждают террор» и посулил ответ Израиля после его поездки в Соединенные Штаты. В воскресенье Нетаньяху также заявил, что Израиль «в два раза увеличил еврейские поселения» на оккупированном Западном берегу и «продолжит идти по этому пути», сообщает американский канал CNN.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отверг эту критику: «Это решение не является наградой для ХАМАС. Наш призыв к… сосуществовании двух государств является полной противоположностью ненавистнической позиции ХАМАС».

Вопрос о создании Государства Палестина стал единственным серьезным предметом разногласий между Стармером и президентом США Дональдом Трампом в ходе его двухдневного визита в Великобританию.

На совместной пресс-конференции Трамп признал «несогласие с премьер-министром на этот счет», но в менее резких выражениях, чем некоторые из его помощников или Нетаньяху. В США, по мнению СМИ, убеждены, что действия Великобритании, Франции, Канады и Австралии не приведут к получению Палестиной статуса полноценной нации в рамках ООН. Согласно CNN, несмотря на растущую тенденцию к признанию Палестины, существуют препятствия на пути к тому, чтобы она стала полноправным членом ООН. Для этого требуется, чтобы по крайней мере девять из 15 членов Совета Безопасности проголосовали «за», и ни один из пяти постоянных членов СБ — Великобритания, Китай, Франция, Россия и США — не наложил вето.

Однако, если этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Совета Безопасности, США наложат вето, убеждены американские СМИ.

Кроме того, эксперты считают, что, если за этим не последуют дополнительные конкретные попытки оказать давление на Израиль (ограничение на продажу оружия, введение санкций против отдельных лиц и организаций или торговые рестрикции), признание палестинской государственности еще больше изолирует еврейское государство, но не повлияет на его ультраправое правительство.

Соединенные Штаты в понедельник раскритиковали Великобританию, Канаду, Австралию и Португалию, назвав их решение «перформативным» и подчеркнув, что оно не направлено на обеспечение безопасности Израиля и освобождение заложников, пишет интернет-издание Firstpost.

«Мы по-прежнему сосредоточены на серьезной дипломатии, а не на показных жестах», — заявил представитель Госдепартамента США. А госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что признание Палестины «контрпродуктивно» и «не изменит ситуацию».

* На сентябрь 2025 года независимость Государства Палестина признали 150 государств — членов ООН из 193.

Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
