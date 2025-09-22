СМИ: признав Палестину государством, Великобритания, Канада и Австралия подрывают отношения с США

На совместной пресс-конференции Трамп признал «несогласие с премьер-министром на этот счет», но в менее резких выражениях, чем некоторые из его помощников или Нетаньяху. В США, по мнению СМИ, убеждены, что действия Великобритании, Франции, Канады и Австралии не приведут к получению Палестиной статуса полноценной нации в рамках ООН. Согласно CNN, несмотря на растущую тенденцию к признанию Палестины, существуют препятствия на пути к тому, чтобы она стала полноправным членом ООН. Для этого требуется, чтобы по крайней мере девять из 15 членов Совета Безопасности проголосовали «за», и ни один из пяти постоянных членов СБ — Великобритания, Китай, Франция, Россия и США — не наложил вето.