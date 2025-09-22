СМИ: признав Палестину государством, Великобритания, Канада и Австралия подрывают отношения с США

Позднее в воскресенье к ним присоединилась Португалия, а Франция собирается официально признать Государство Палестина* в понедельник на Генассамблее ООН. Это решение является важным сдвигом в устоявшихся дипломатических позициях союзников по НАТО, отмечает американская газета The Washington Post.
Хотя признание Государства Палестина произошло накануне Рош Ха-шана (еврейского Нового года), когда Израиль готовился к праздничным мероприятиям, его гнев последовал незамедлительно, пишет издание.
Палестинское государство создано не будет. Этого не произойдет.
Он обвинил «тех лидеров, которые признают Палестинское государство», в том, что они «щедро вознаграждают террор» и посулил ответ Израиля после его поездки в Соединенные Штаты. В воскресенье Нетаньяху также заявил, что Израиль «в два раза увеличил еврейские поселения» на оккупированном Западном берегу и «продолжит идти по этому пути», сообщает американский канал CNN.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отверг эту критику: «Это решение не является наградой для ХАМАС. Наш призыв к… сосуществовании двух государств является полной противоположностью ненавистнической позиции ХАМАС».
На совместной пресс-конференции Трамп признал «несогласие с премьер-министром на этот счет», но в менее резких выражениях, чем некоторые из его помощников или Нетаньяху. В США, по мнению СМИ, убеждены, что действия Великобритании, Франции, Канады и Австралии не приведут к получению Палестиной статуса полноценной нации в рамках ООН. Согласно CNN, несмотря на растущую тенденцию к признанию Палестины, существуют препятствия на пути к тому, чтобы она стала полноправным членом ООН. Для этого требуется, чтобы по крайней мере девять из 15 членов Совета Безопасности проголосовали «за», и ни один из пяти постоянных членов СБ — Великобритания, Китай, Франция, Россия и США — не наложил вето.
Кроме того, эксперты считают, что, если за этим не последуют дополнительные конкретные попытки оказать давление на Израиль (ограничение на продажу оружия, введение санкций против отдельных лиц и организаций или торговые рестрикции), признание палестинской государственности еще больше изолирует еврейское государство, но не повлияет на его ультраправое правительство.
Соединенные Штаты в понедельник раскритиковали Великобританию, Канаду, Австралию и Португалию, назвав их решение «перформативным» и подчеркнув, что оно не направлено на обеспечение безопасности Израиля и освобождение заложников, пишет интернет-издание Firstpost.
«Мы по-прежнему сосредоточены на серьезной дипломатии, а не на показных жестах», — заявил представитель Госдепартамента США. А госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что признание Палестины «контрпродуктивно» и «не изменит ситуацию».
* На сентябрь 2025 года независимость Государства Палестина признали 150 государств — членов ООН из 193.