Главу Нижнего Новгорода изберут 29 сентября

Выборы главы Нижнего Новгорода должны состояться 29 сентября, на первом заседании думы I созыва. Об этом сообщил в своём Telegram-канале журналист Андрей Вовк. На этом же заседании планируется избрать председателя городской думы, его заместителей, а также председателей и замов постоянных комиссий. Голосование по главе города состоится без назначения отдельного заседания в октябре.
Ранее администрация Нижнего Новгорода официально подтвердила кандидатуру Юрия Шалабаева на пост мэра. Его предложили «Единая Россия» и общероссийская ассоциация по развитию местного самоуправления. Вторым кандидатом на пост главы Нижнего Новгорода, по информации Вовка, является экс-заместитель начальника городского УВД Сергей Горячев.