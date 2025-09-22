Госпособие в полмиллиона тенге выплачивают в Казахстане

По данным Минтруда, его размер варьируется от 2 до 138 МРП в зависимости от категории. Исходя из утвержденного на 2025 год размера 1 МРП (3932 тенге), получателям спецгоспособия в этом году выплачивают от 7 864 тенге до 542 616 тенге.
Какие конкретно категории граждан получают максимальную сумму данного вида госпособия, не сообщается.
В число получателей специального госпособия входят:
— ветераны Великой Отечественной войны;
— ветераны боевых действий на территории других государств;
— ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;
— вдовы воинов, погибших в Великой Отечественной войне;
— семьи погибших военнослужащих;
— супруги умерших ветеранов Великой Отечественной войны или блокадников Ленинграда;
— Герои Советского Союза;
— Герои Социалистического Труда;
— кавалеры ордена Трудовой Славы трех степеней;
— лица, удостоенные почетного звания ۫ «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы»;
— лица, удостоенные звания «Халық қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері»;
— труженики тыла в годы Великой Отечественной войны;
— участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
— жертвы политических репрессий;
— лица, пострадавшие от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами;
— лица, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан.
В ходе послания народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об искусственно раздутых социальных льготах, на которые государство выделяет средства, хотя они могли быть направлены на реальное развитие.
«Близорукая, примиренческая социальная политика государства привела к появлению более ста разного рода льгот, выбиванием которых занимается отдельная категория граждан, так называемые “помогайки”, — отметил Токаев.
По его мнению, правительство страны «вместо рациональных решений в социальной сфере на протяжении как минимум 15 лет по сути занималось поощрением социального иждивенчества и социального мошенничества».
Также президент отметил, что работающие казахстанцы не должны содержать неработающих. И соцпомощь от государства должны получать только те, которые остро нуждаются в этом.
После этой критики Минтруда сообщило, что в Казахстане размер социальных пособий уравняют по всем регионам.
Выяснилось, что среди получателей АСП оказались 15 семей, каждая из которых владеет от 6 до 12 объектами недвижимости.