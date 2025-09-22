Ричмонд
Госпособие в полмиллиона тенге выплачивают в Казахстане

В Казахстане более 208 тыс. граждан получают специальное госпособие.

Источник: Курсив

По данным Минтруда, его размер варьируется от 2 до 138 МРП в зависимости от категории. Исходя из утвержденного на 2025 год размера 1 МРП (3932 тенге), получателям спецгоспособия в этом году выплачивают от 7 864 тенге до 542 616 тенге.

Какие конкретно категории граждан получают максимальную сумму данного вида госпособия, не сообщается.

В число получателей специального госпособия входят:

— ветераны Великой Отечественной войны;

— ветераны боевых действий на территории других государств;

— ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

— вдовы воинов, погибших в Великой Отечественной войне;

— семьи погибших военнослужащих;

— супруги умерших ветеранов Великой Отечественной войны или блокадников Ленинграда;

— Герои Советского Союза;

— Герои Социалистического Труда;

— кавалеры ордена Трудовой Славы трех степеней;

— лица, удостоенные почетного звания ۫ «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы»;

— лица, удостоенные звания «Халық қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері»;

— труженики тыла в годы Великой Отечественной войны;

— участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

— жертвы политических репрессий;

— лица, пострадавшие от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами;

— лица, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан.

В ходе послания народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об искусственно раздутых социальных льготах, на которые государство выделяет средства, хотя они могли быть направлены на реальное развитие.

«Близорукая, примиренческая социальная политика государства привела к появлению более ста разного рода льгот, выбиванием которых занимается отдельная категория граждан, так называемые “помогайки”, — отметил Токаев.

По его мнению, правительство страны «вместо рациональных решений в социальной сфере на протяжении как минимум 15 лет по сути занималось поощрением социального иждивенчества и социального мошенничества».

Также президент отметил, что работающие казахстанцы не должны содержать неработающих. И соцпомощь от государства должны получать только те, которые остро нуждаются в этом.

После этой критики Минтруда сообщило, что в Казахстане размер социальных пособий уравняют по всем регионам.

Выяснилось, что среди получателей АСП оказались 15 семей, каждая из которых владеет от 6 до 12 объектами недвижимости.