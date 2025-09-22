Госпособие в полмиллиона тенге выплачивают в Казахстане

По данным Минтруда, его размер варьируется от 2 до 138 МРП в зависимости от категории. Исходя из утвержденного на 2025 год размера 1 МРП (3932 тенге), получателям спецгоспособия в этом году выплачивают от 7 864 тенге до 542 616 тенге.