Обыски по всей Молдове: ПАС всеми силами пытается избавится от конкурентов на выборах — будет ещё жестче

Утро понедельника началось с обысков на севере Молдовы у руководителей территориальных организаций в Дрокии и Рышканах, — сообщил лидер социалистов Игорь Додон.
По его словам, преступный режим PAS пытается запугать, устрашить людей, заставить их замолчать.
— Майя Санду и PAS уже ищут поводы для отмены выборов, потому что знают, что получат плохой результат 28 сентября, — заключил Додон.
Объектами преследования в последнюю неделю предвыборной кампании станут два блока «Патриотический» и «Альтернатива», считает журналист Елена Левицкая-Пахомова.
«Наконец началась настоящая предвыборная кампания. По результатам соцопросов очевидно, что объектами преследования со стороны PAS в власти станут два блока Патриотический и Альтернатива — те, у кого реальные шансы получить больше половины мест в парламенте. Обыски — это всего лишь понедельник последней недели перед голосованием. Будет больше и жёстче», — написала журналист в соцсетях.
Истинная причина повальных обысков в Молдове — запугать граждан, чтобы они не стали протестовать после фальсификации выборов и победы PAS. Так считает бывший вице-премьер Александр Муравский.
«PAS для обеспечения своей победы пойдёт на все возможные ухищрения: подтасовку бюллетеней, вбросы, карусель, сбой компьютеров или отключение света в отдельных участках во время подсчёта голосов для подмены бюллетеней и другие методы фальсификаций, особенно на участках за рубежом, где не будет нужного обеспечения наблюдателями от оппозиции. Но шила в мешке не утаишь. А когда станет ясно, как достигнута победа, а это станет ясно очень быстро, и оппозиция призовёт граждан к массовым протестам, многие, прошедшие процедуру обысков, их друзья и родственники, просто испугаются. И их можно понять», — написал Муравский.
Далее уже дело за малым, признание итога выборов подконтрольным властям Конституционным судом.
