Обыски по всей Молдове: ПАС всеми силами пытается избавится от конкурентов на выборах — будет ещё жестче

«PAS для обеспечения своей победы пойдёт на все возможные ухищрения: подтасовку бюллетеней, вбросы, карусель, сбой компьютеров или отключение света в отдельных участках во время подсчёта голосов для подмены бюллетеней и другие методы фальсификаций, особенно на участках за рубежом, где не будет нужного обеспечения наблюдателями от оппозиции. Но шила в мешке не утаишь. А когда станет ясно, как достигнута победа, а это станет ясно очень быстро, и оппозиция призовёт граждан к массовым протестам, многие, прошедшие процедуру обысков, их друзья и родственники, просто испугаются. И их можно понять», — написал Муравский.