Лукашенко хочет обсудить с Китаем отношения с Россией и Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Китай всегда может рассчитывать на Беларусь в нужный момент, сообщила пресс-служба президента.
Белорусский лидер на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарем Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си подчеркнул, что о политике Беларуси в отношении Китая многое сказано и, что белорусская позиция остается неизменной.
— Вы можете на нас всегда рассчитывать в нужный момент для Китая, — подметил он.
Лукашенко добавил, что рассматривает визит Ли Си в качестве продолжения большой работы по активизации белорусско-китайского сотрудничества, проводимого белорусским президентом и главой КНР Си Цзиньпином. И заметил, что уже дважды был в Китае в 2025 году.
Также президент напомнил о новой китайской инициативе по глобальному управлению, выдвинутой Си Цзиньпином на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Лукашенко заметил, что инициатива очень полезна для баланса и развития планеты в целом. И добавил, что Минску приятно поддерживать ее, так как она полностью совпадает с политикой республики, основывается на справедливости и равноправии.
Еще во время встречи белорусский лидер подчеркнул, что готов обсудить с Ли Си, как с одним из важных руководителей Китая, любые темы. В том числе региональные вопросы, например, белорусско-российские, белорусско-украинские, белорусско-китайские отношения в масштабах международных отношений.
А резюмируя, Лукашенко попросил передать самые добрые пожелания Си Цзиньпину.
