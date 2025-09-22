Лукашенко хочет обсудить с Китаем отношения с Россией и Украиной

Также президент напомнил о новой китайской инициативе по глобальному управлению, выдвинутой Си Цзиньпином на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Лукашенко заметил, что инициатива очень полезна для баланса и развития планеты в целом. И добавил, что Минску приятно поддерживать ее, так как она полностью совпадает с политикой республики, основывается на справедливости и равноправии.