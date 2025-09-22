Ричмонд
Лукашенко хочет обсудить с Китаем отношения с Россией и Украиной

Лукашенко заявил, что Китай может рассчитывать на Беларусь в нужный момент.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Китай всегда может рассчитывать на Беларусь в нужный момент, сообщила пресс-служба президента.

Белорусский лидер на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарем Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си подчеркнул, что о политике Беларуси в отношении Китая многое сказано и, что белорусская позиция остается неизменной.

— Вы можете на нас всегда рассчитывать в нужный момент для Китая, — подметил он.

Лукашенко добавил, что рассматривает визит Ли Си в качестве продолжения большой работы по активизации белорусско-китайского сотрудничества, проводимого белорусским президентом и главой КНР Си Цзиньпином. И заметил, что уже дважды был в Китае в 2025 году.

Также президент напомнил о новой китайской инициативе по глобальному управлению, выдвинутой Си Цзиньпином на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Лукашенко заметил, что инициатива очень полезна для баланса и развития планеты в целом. И добавил, что Минску приятно поддерживать ее, так как она полностью совпадает с политикой республики, основывается на справедливости и равноправии.

Еще во время встречи белорусский лидер подчеркнул, что готов обсудить с Ли Си, как с одним из важных руководителей Китая, любые темы. В том числе региональные вопросы, например, белорусско-российские, белорусско-украинские, белорусско-китайские отношения в масштабах международных отношений.

А резюмируя, Лукашенко попросил передать самые добрые пожелания Си Цзиньпину.

Ранее Александр Лукашенко сказал, какое китайское производство хочет в Беларуси.

Между тем «Беларусбанк» запустил программу строительных сбережений с премией государства.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
