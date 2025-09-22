Ричмонд
Рустем Нуриев вновь избран мэром Елабуги

Сегодня на заседании городского Совета Елабуги депутаты единогласно переизбрали Рустема Нуриева на второй срок. Впервые он возглавил город в 2020 году.

Источник: пресс-служба Елабужского района РТ

В своей речи мэр поблагодарил жителей за доверие и подчеркнул ответственность, которую берет на себя, принимая выбор елабужан.

«Вступая в должность мэра города, хочу прежде всего поблагодарить наших горожан за оказанное доверие. Принимая выбор елабужан, осознаю свою ответственность за судьбу Елабужского района и перед всеми его жителями».

Особые слова благодарности он адресовал Раису Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку и внимание к городу, а также выразил признательность депутатам за конструктивный диалог и активную работу с населением.

Глава города отметил, что за последние годы район прошел через серьезные испытания: пандемию и нынешние обстоятельства проведения специальной военной операции. В этих условиях особенно ценными стали единство и сплоченность власти и общества.

Нуриев отдельно подчеркнул вклад каждого жителя в развитие района и перечислил ключевые достижения последних лет: развитие сельских территорий, сохранение исторического наследия, модернизация музеев, благоустройство общественных пространств, возрождение спортивных традиций.

Говоря о перспективах, мэр обозначил приоритеты второго срока: это модернизация коммунальной инфраструктуры, развитие социальной сферы, поддержка предпринимательства, создание новых современных общественных пространств.

«Каждый успех района — это вклад каждого жителя. В каждой победе — отражение нашей любви к родному краю и нашего единства», — подчеркнул Рустем Нуриев.