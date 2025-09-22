Белорусская таможня работает в усиленном режиме, а прибалты не торопятся

Литовская сторона за последние сутки оформила на въезд в Беларусь порядка 30% и на выезд из республики не более 17% грузовиков от возможного количества. На данный момент в двух пунктах пропуска выезда в Литву — в «Беняконях» и «Каменном Логе» — ожидает 1140 грузовиков.