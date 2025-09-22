Белорусская таможня работает в усиленном режиме, а прибалты не торопятся

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Контролирующие органы Литвы и Латвии не стали реагировать на сложившуюся ситуацию на погранпереходах после закрытия Польшей границы с Беларусью — они продолжают выполнять минимальные показатели по оформлению от возможного количества, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.
«За последние 12 часов, при пропускной способности в двух направлениях 750 авто, литовцы приняли 74 транспортных средства, прибывших из Беларуси, и оформили порядка 130 следующих в нашу страну», — отмечается в сообщении.
Литовская сторона за последние сутки оформила на въезд в Беларусь порядка 30% и на выезд из республики не более 17% грузовиков от возможного количества. На данный момент в двух пунктах пропуска выезда в Литву — в «Беняконях» и «Каменном Логе» — ожидает 1140 грузовиков.
«Функционирование литовских информационных систем, которые в субботу временно не работали, восстановлено, вместе с тем подача и прием транспортных средств осуществляется медленно», — констатировали в ГТК.
Аналогичная ситуация с медленной работой контролирующих органов сопредельной страны и на латвийском направлении. Там выезда из Беларуси в пункте пропуска «Григоровщина» ожидают более полутысячи транспортных средств, за последние сутки на въезд в свою страну латвийцы приняли лишь треть грузовиков от возможного количества.
Белорусы же на двух направлениях работают оперативно, таможня усилена.
«Прогнозируя переориентацию потоков на литовское и латвийское направления после закрытия Польшей границы с Беларусью, белорусская таможня усилилась в открытых для движения пунктах пропуска», — сообщили в ведомстве.
Закрытие границы
Ранее, в ночь на 12 сентября, Польша в одностороннем порядке полностью закрыла границу с Беларусью. В том числе Варшава обосновала это проведением учений «Запад-2025» на белорусской территории.
Вскоре в Польше состоялась встреча министра иностранных дел Китая Ван И с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. После этих переговоров глава польского МИД заявил, что граница будет открыта, когда прекратятся якобы имеющие место провокации со стороны Беларуси.
Сикорский считает, что в этом должен помочь Китай.