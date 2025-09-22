Ричмонд
В Узбекистане появится Единый реестр сходов граждан махалли — постановление

Цель — создание централизованного источника информации, необходимой для межведомственного электронного взаимодействия с госорганами и другими организациями.

Источник: sputnik

ТАШКЕНТ, 22 сентября — Sputnik. В Узбекистане создадут Единый реестр сходов граждан махалли, сообщает Минюст.

Это повысит прозрачность и эффективность работы органов местного самоуправления.

«Постановлением Правительства утверждено Положение о порядке формирования и ведения Единого реестра сходов граждан махалли», — говорится в сообщении.

Он станет единым источником информации о сходах граждан махалли, необходимой для межведомственного электронного взаимодействия с госорганами и другими организациями.

Реестр будет формировать Ассоциация махаллей республики на основании решений Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, Кенгашей народных депутатов областей и города Ташкента.

Формирование и управление реестром будут осуществлять на базе информационной системы «Цифровая махалля».

В реестр внесут:

  • полное и краткое наименование махалли;
  • код махалли;
  • идентификационный номер налогоплательщика;
  • дату и номер решения Кенгаша;
  • наименование района, в котором расположена махалля;
  • геоданные территориальных границ махалли.

Сведения из Реестра можно получить путем ввода кода махалли или ИНН махалли.

В настоящее время в республике насчитывается около 10 тыс. махаллей.