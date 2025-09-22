В Узбекистане появится Единый реестр сходов граждан махалли — постановление

ТАШКЕНТ, 22 сентября — Sputnik. В Узбекистане создадут Единый реестр сходов граждан махалли, сообщает Минюст.
Это повысит прозрачность и эффективность работы органов местного самоуправления.
«Постановлением Правительства утверждено Положение о порядке формирования и ведения Единого реестра сходов граждан махалли», — говорится в сообщении.
Он станет единым источником информации о сходах граждан махалли, необходимой для межведомственного электронного взаимодействия с госорганами и другими организациями.
Реестр будет формировать Ассоциация махаллей республики на основании решений Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, Кенгашей народных депутатов областей и города Ташкента.
Формирование и управление реестром будут осуществлять на базе информационной системы «Цифровая махалля».
В реестр внесут:
- полное и краткое наименование махалли;
- код махалли;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- дату и номер решения Кенгаша;
- наименование района, в котором расположена махалля;
- геоданные территориальных границ махалли.
Сведения из Реестра можно получить путем ввода кода махалли или ИНН махалли.
В настоящее время в республике насчитывается около 10 тыс. махаллей.