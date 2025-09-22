Ричмонд
Россия завершит поставки в Индию пяти С-400 «Триумф» в 2026 году

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россия завершит поставки в Индию пяти зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» в 2026 году. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества РФ с зарубежными странами.

Источник: AP 2024

«Россия завершит выполнение контракта на поставку в Индию пяти ЗРС С-400 “Триумф” в 2026 году. К настоящему времени поставлены четыре такие системы, поставка пятой завершится в следующем году», — сказал он.