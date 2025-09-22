Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Башкирии смогут показывать QR-код вместо паспорта

В правительстве России определили порядок использования электронного кода наравне с бумажным документом.

Источник: Башинформ

На Госуслугах можно будет сгенерировать QR-код для использования наравне с паспортом. Об этом сообщает минцифры РФ.

Цифровой аналог бумажного документа будет оформляться в разделе «Госдоки», в котором сейчас доступны сведения о своих документах. Уже в ближайшее время туда намерены добавить функции генерации QR-кода.

Использовать его можно будет только в определенных случаях. На первом этапе предъявлять в магазинах при покупке товаров 18+, при проходе на мероприятия с ограничениями по возрасту в кино или музеях, для входа в офисные центры с пропускной системой, а также при отправке или получении посылок и заказных писем.

В дальнейшем использование QR-кода сделают возможным в организациях финрынка, для получения некоторых госуслуг в МФЦ, также можно будет пользоваться в салонах связи, в частных медицинских клиниках и при заселении в гостиницы.