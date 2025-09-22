Кремль назвал безосновательными обвинения Эстонии по поводу истребителей

Обвинения Эстонии в нарушении Россией воздушного пространства страны — «пустые и безосновательные». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Подобные слова считаем пустыми, безосновательными и идущими в продолжение оголтелой совершенно линии на нагнетание напряженности, на провоцирование конфронтационной атмосферы», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).
При этом Песков отметил, что эта ситуация не нова для внешней политики Эстонии и других государств Прибалтики.
«Мы это наблюдаем постоянно. Но сейчас, конечно же, к нашему сожалению это нагнетает напряженность все дальше и дальше в регионе. Наши военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе и касающихся полетов», — сказал пресс-секретарь главы государства.
19 сентября МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России для выражения протеста и вручения ноты в связи с вторжением трех МиГ-31 в воздушное пространство страны, о котором заявили в Таллине. В ведомстве отметили, что это произошло над Финским заливом, где три истребителя на 12 минут вошли в воздушное пространство страны.
В Минобороны России сообщили, что три истребителя МиГ-31 днем ранее совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область, воздушное пространство Эстонии они не нарушали.
По данным ведомства, их маршрут пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более 3 км от острова Вайндло, самолеты не отклонялись от курса.